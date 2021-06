Il derby Primavera alla Juve grazie a Iling Junior: voluto da Paratici e soffiato al Chelsea

Nato il 4 ottobre del 2003 in Inghilterra, Samuel Iling–Junior è un giovane e talentuoso attaccante britannico di proprietà della Juventus: oggi ha deciso il derby Primavera a favore dei bianconeri.

E' andato in scena il derby Primavera che nessuno poteva fallire: il Toro per la salvezza diretta in lotta con il Bologna, la Juventus per garantirsi subito le semifinali scudetto in attesa del risultato dell'Inter. Allo stadio Bertolotti di Volpiano presenti anche un centinaio di tifosi granata: i biglietti messi a disposizione dalla società granata erano stati tutti venduti in prevendita, tenendo presente che il numero di tagliandi disponibile dipende dalla capienza della tribuna. Tutto per il derby deciso da Samuel Iling Junior, esterno offensivo inglese, classe 2003. Da tempo il giovane talento soffiato dalla Juventus al Chelsea si mette in evidenza nel 4-2-4 di Andrea Bonatti con la Primavera juventina. Nel 2020, come ricorda calciomercato.com, fu inserito dal Guardian nella celebre top 60 dei giovani talenti più promettenti in tutto il mondo della sua generazione. Potrebbe esser stato l'ultimo regalo di Fabio Paratici, che ha battuto la concorrenza di Ajax, Bayern Monaco, Schalke 04 e Atletico Madrid.