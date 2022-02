Massimo Bonini carica la Juve: “Caro Villarreal, non tutti possono schierare Vlahovic…”

Nonostante l'assenza di Dybala...

In merito all’imminente Villarreal-Juventus, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Massimo Bonini, ex calciatore bianconero. Che tipo di partita prospetti? “Mi aspetto una Juve che attende il Villarreal, per poi ripartire veloce sulle corsie esterne”. Non ci sarà Dybala… “Però la Juve ha, in ogni caso, giocatori di altissimo livello, questo bisogna sottolinearlo: non è che tutti hanno la possibilità di schierare titolare, per esempio, Vlahovic”.