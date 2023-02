“Non ci iscriviamo al vostro sito”: gli ultras del Torino disertano il derby della Mole

La curva Maratona, gli ultras del Torino, diserterà il derby in casa della Juventus il prossimo 28 febbraio. La presa di posizione è stata spiegata in una nota: "Il nostro essere ultras è totalmente incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci e rinunciare al derby fa male, ma l'idea di iscriverci al loro sito è disgustante: non possiamo piegarci alle regole dei gobbi, lasciamo il settore vuoto e invitiamo tutti i tifosi ad unirsi a noi".