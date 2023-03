Toro Primavera, questa volta il 3-1 nel derby rimane tale e quale…

All'andata, sul loro terreno, per i giovani granata la beffa era stata cocente. Erano in vantaggio 3-1 sulla Juventus e sono stati rimontati fino al 4-3 finale a favore dei bianconeri.

Rispetto a quel 1' ottobre 2022, le cose nel derby di ritorno sono andate diversamente, e senza colpi di scena finale. Sul campo della Juve, i Primavera granata allenati da Scurto si sono portati sul 3-0 e per i rivali c'è stato tempo solo per un gol di Yildiz al 42esimo minuto della ripresa ma niente altro...

Tre a uno finale dunque per il Torino, con relativa festa in spogliatoio per il Toro Primavera. Tutti i ragazzi hanno posato con il risultato del derby giovanile della Mole: 1-3.