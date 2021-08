Troppi carichi di lavoro: Toro, Juric “annulla” il derby con la Pro Vercelli

Torino-Pro Vercelli non si giocherà: amichevole annullata

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Pro Vercelli ha comunicato l’annullamento della sfida amichevole contro il Torino, in programma sabato 7 agosto allo stadio “Filadelfia”. Dunque, niente test di prestigio per le “Bianche Casacche” di Mister Giuseppe Scienza, che proseguiranno la preparazione in vista della nuova stagione allo stadio “Silvio Piola”.

La decisione da parte della società granata, in accordo con il tecnico Ivan Juric, non riguarda il Covid ma è arrivata dopo un’esame dei carichi di lavoro della squadra in questi giorni. Confermata invece l’amichevole di domenica 8 agosto nei Paesi Bassi contro l’Az Alkmaar. Nei prossimi giorni il Torino comunicherà le modalità dei rimborsi dei biglietti per i tifosi che li avevano già acquistati per la gara con la Pro Vercelli (nella foto di Michele Balossino le bandiere vercellesi)