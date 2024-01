ESCLUSIVA DDD – Intervista a Francesca Baroni: “Vi racconto la mia esperienza al Lugano…”

Intervista esclusiva a Francesca Baroni, giornalista che si occupa di economia con una forte passione per lo sport. Nella stagione 2021/2022 ha collaborato con il Lugano, club della Super League svizzera, come bordocampista e inviata

Le sue ambizioni le ha fatto tramutare in realtà. Francesca Baroni, giornalista appassionata di sport, ne ha fatta di strada per realizzare i suoi sogni. Cresciuta in una famiglia bergamasca che ha sempre respirato calcio, Francesca ha saputo trasformare il suo amore per lo sport in lavoro.