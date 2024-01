ESCLUSIVA DDD – Intervista a Sofia Valleri: “Lo sport è la mia vita. E quei derby Pana-Olympiacos…”

Intervista esclusiva a Sofia Valleri, attrice, modella, speaker, presentatrice tv e di eventi e...sportiva a tutto tondo.

L'intervista esclusiva a DerbyDerbyDerby a Sofia Valleri, attrice, modella, speaker, presentatrice tv e di eventi. Grande sportiva - pratica fitness e nuove tecniche yoga - e appassionata di calcio, basket e Formula 1.

Intervista esclusiva a Sofia Valleri, grande sportiva con l'amore per il Monaco e il Panathinaikos

Quasi impossibile starle dietro. Perché lei non si ferma mai, la sua vita va troppo veloce. Sofia Valleri, attrice, modella, speaker, presentatrice tv e di eventi, è anche una sportiva a 360°. Vive a Monaco e, dunque, è grande appassionata di Formula 1. Ma non solo. Per quanto riguarda il calcio, tifa Monaco e Panathinaikos - lei che per metà è di origine greca -, ma segue con grande trasporto anche il basket. Abbiamo provato a conoscerla meglio con un'intervista esclusiva che ci ha concesso con grande disponibilità e simpatia.

Attrice, modella, speaker, presentatrice tv e di eventi. Non ti fai mancare proprio nulla Sofia. Come riesci a gestire i tuoi progetti lavorativi con la quotidianità?

"Sono prima di tutto una mamma, anche se non espongo troppo i miei figlio sui social per un sentimento di protezione. La mia quotidianità e i miei impegni riescono a coesistere grazie all'organizzazione molto precisa e dettagliata delle mie giornate e del mio tempo".

Tra le tue passioni, a parte la moda, che posizione occupa nella tua vita lo sport? E il fitness?

"Lo sport è essenziale per me. Amo fare palestra, nuotare, fare sedute di cryoterapia e sperimentare nuove tecniche yoga. Sono inoltre appassionata di F1 e di basket, ma guardo anche il calco. Mi piace la competizione, credo che generi un sano miglioramento in chi pratica sport. Da modella ho imparato a curare il mio corpo per essere sempre pronta. Il lavoro capita tutti i mesi dell'anno e per noi modelle la prova costume è tutti i giorni. Prendersi cura e volersi bene parte dall'ascoltare i propri bisogni. L'allenamento è anche utile perché il corpo ha bisogno di parlare, di sprigionare emozioni positive o negative che tutti i giorni patisce.

In che misura consigli a tutti di dedicarsi al fitness?

"Bisogna fare movimento un poco tutti i giorni, ma non significa stare in palestra tutti i giorni. Basta una breve camminata o fare semplicemente le scale anziché prendere l'ascensore".

Segui il calcio? Tifi o provi simpatia per qualche squadra in particolare?

"Tifo per la Juventus che vedevo da bambina, ma anche per il Monaco, squadra della città che amo e in cui vivo. Sono metà di origine greca e quindi tifo anche per il Panathinaikos".

A proposito. Hai mai assistito ad un derby contro l'Olympiacos? Se sì, puoi raccontarci l'atmosfera dell'evento?

"Devo dire che l'atmosfera del derby Panathinaikos-Olympiacos è pari a vedere un Roma-Lazio o Inter-Milan dei tempi. Non è solo una partita, è una questione proprio di appartenenza".

Hai detto che segui anche la F1 e vivi a Monaco. Tifosa di Leclerc quindi?

"Sì certo, Leclerc ha talento ma non ha ancora dimostrato tutti il suo potenziale. Preferisco comunque altri. Ad esempio Hamilton per me non è solo un grande campione ma rappresenta anche chi ha rotto le barriere del razzismo in F1. Oppure Alonso che ha saputo dimostrare che non c'è limite di età. Verstappen poi oggi è il più forte in assoluto e lo sta facendo vedere. Mio figlio poi fa kart e e ho chiamato l'altro mio figlio Leone Ayrton, in onore di Senna".

Il tuo sogno nel cassetto lavorativamente parlando?

"Di sicuro non voglio essere semplicemente una modella o un bel corpo. Ho tanti sogni nel cassetto, diciamo che ho più un armadio che un cassetto pieno di sogni. Non smetterò mai di sognare perché mi tiene viva. Rivelare però i miei sogni non mi piace perché sono molto scaramantica. Diciamo che un giorno vorrei che i miei figli fossero felici e orgogliosi di me e del percorso che ho fatto".

