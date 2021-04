A casa Zenga, Rosalinda “para” le voci: Andrea non ha una relazione con una ricca signora…

Il figlio di Walter e Rosalinda circondati dai rumors e intanto lui prepara nelle Storie su Instagram serenamente la cena per lei...

In una diretta Instagram, Rosalinda ha commentato con durezza la voce: "Ormai sono abituata a leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua “oh mio Dio sei cattiva e perfida” e dicono che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa una fa c’è sempre un modo per essere attaccati. Le persone si nascondono dietro i profili, ma tranquilli che non capiterà mai che me lo dicano dal vivo. Non hanno il coraggio di dirle in faccia le cose, ma solo con account fake". I due ragazzi in fondo l'hanno presa, al di là dei toni, davvero sul ridere.