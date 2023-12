Adesso è derby solo al femminile: Ilary, arriva la risposta social di Noemi Bocchi

Continua la telenovela sul triangolo amoroso che coinvolge Ilary Blasi, il suo ex marito Francesco Totti e la sua attuale fidanzata Noemi Bocchi.

Dopo la tempesta mediatica scatenatasi in seguito all’uscita della docu-intervista della Blasi su Netflix dal titolo ‘Unica’ è arrivata la risposta social di Noemi Bocchi.

Lei non ha tempo...

La nuova compagna di Totti tramite una storia sul suo profilo Instagram ha forse risposto alle parole della conduttrice con un laconico: ‘Non ho tempo per le cose che non valgono niente’.

Il tutto postato dopo la conferma della presenza di Ilary Blasi nella prossima puntata di Verissimo, in onda domenica 3 dicembre su Canale 5, e dopo parole dell’ex capitano della Roma che, secondo il Corriere della Sera, aveva commentato la versione della Blasi con ‘faccia e dica quello che vuole’.

Il triangolo amoroso più mediatico d’Italia continua a far parlare di sé, con tutti i protagonisti in campo che non lesinano stoccate e frecciatine più o meno velate.