Adriana Volpe e Alessia Marcuzzi, le due “laziali”: insieme in tv dopo il programma dimezzato?

Belle e professioniste: sia Adriana che Alessia hanno il cuore biancoceleste...

Entrambe sono tifose laziali, come ha spesso raccontato proprio la stessa Adriana Volpe: "Da bambina non tifavo nessuna squadra perchè a Trento seguiamo più altri sport, come può essere la pallavolo o lo sci. Quando sono arrivata a Roma, nel 1992, ho capito da subito che non si poteva fare a meno di tifare per una delle due squadre della città e che bisognava schierarsi. L’ho fatto naturalmente. Mi piaceva molto la Lazio e la sua gente. Da quel momento non ho mai smesso di tifare. Adoro il momento prima della partita, quando Olympia vola per tutto l’Olimpico e il clima che si respira al Derby. Pensate che una volta sono andata a vedere il Derby di Milano e mi sono detta: “E che è un Derby questo?”. Non è lontanamente paragonabile a quello che viviamo qui a Roma". Anche Alessia Marcuzzi non si nasconde: "Non sono una tifosa, ma da quando Simone Inzaghi è l’allenatore della Lazio, tifo per lui che è il papà di Tommaso, mio figlio".