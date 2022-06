Affittare il Camp Nou per una partitella tra amici? Adesso si può…

Dai, giochiamo al Camp Nou…

Appassionati di calcio, adesso si può affittare il Camp Nou per la classica partita tra amici. No, non è uno scherzo. E’ lo stesso Barcellona a darne notizia. Dal 6 all’11 giugno tutti coloro che vorranno divertirsi con gli amici giocando al Camp Nou potranno farlo. Lì, nello stesso terreno di gioco calcato dai più grandi campioni. E il costo? Beh, per prenotare una partitella tra amici bisognerà sborsare 300 euro a persona.