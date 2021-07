Al via il Magic Campionato 2021-2022: montepremi di 260mila euro, titolo dl fantallenatore top in palio

Sono aperte le iscrizioni all’area Magic de La Gazzetta dello Sport che, dopo 27 anni di successi, lancia Magic Campionato e Magic Mister 2020-2021, gli storici concorsi dedicati al Campionato di calcio di Serie A.

Riparte il primo torneo ufficiale per eleggere il miglior fantacalcista italiano; un’opportunità per vivere sulla propria pelle un’esperienza unica e l’occasione di vedersi sulle pagine del quotidiano italiano più popolare. I vincitori di ogni singola giornata e di fine campionato saranno premiati dal testimonial Christian Vieri e, intervistati dai giornalisti de La Gazzetta dello Sport, avranno la possibilità di celebrare la loro vittoria e spiegare le proprie strategie. Partecipare è semplicissimo: basta abbonarsi al sito giocamagic.it o scaricare l’app, creare la propria squadra e si potrà così competere nel torneo nazionale dedicato a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova e sfidare i migliori fantallenatori. L’app Magic Gazzetta consente in maniera facile e veloce di accedere a tutte le informazioni e ai dati che permettono di decidere quali giocatori acquistare o schierare e a tutte le attività di creazione e gestione della propria squadra. Inoltre, permette di seguire live l’andamento dei propri giocatori e di ricevere notifiche personalizzate.