Allo stadio con un teschio in mano

Il pallone è fondamentale...

La storia di oggi arriva dal Sudamerica dove il calcio è questione di vita o di morte e la fede per la propria squadra di calcio va oltre ogni confine. Durante la semifinale di Copa del Liga Argentina giocata tra il Racing Avellaneda e il Boca Juniors le telecamere sempre attente di ESPN hanno immortalato un tifoso presente in tribuna con un teschio in mano.