Ana Mena vera tifosa del Real Madrid: festeggia la Champions in concerto con la maglia dei Blancos

Il Real Madrid ha conquistato la sua quattordicesima Coppa Campioni/Champions League della sua storia, battendo in finale il Liverpool allo Stade de France di Parigi grazie al gol di Vinicius Junior e alle prodezze di Courtois. Il club di Florentino Perez si conferma sempre più il proprio dominio in Europa, con Carlo Ancelotti re di Champions per la quarta volta (nessun allenatore come lui). Grande festa in Plaza de Cibeles per la tifoseria merengues.