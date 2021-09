Anche Luca Ward porta Gigi Riva in teatro: “Luigi”, dedicato a Rombo di Tuono

Un'opera inedita tra teatro e musica tutta per Rombo di tuono. Un evento artistico per celebrare Gigi Riva: il titolo è “Luigi” e andrà in scena in anteprima, giovedì 11 novembre 2021, alle 21 all'Auditorium del Conservatorio "G.P. da...

Redazione DDD

Domani alle 10, presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari, sarà presentato l’evento artistico celebrativo “Luigi” dedicato alle gesta di Rombo di Tuono.

Il progetto, interamente ideato da Giorgio Pitzianti, coprodotto con il Conservatorio di Cagliari, e in stretta collaborazione con la Fondazione del Teatro lirico di Cagliari, vedrà il coinvolgimento artistico dell’attore e doppiatore Luca Ward. “Mi sento privilegiato – afferma Pitzianti – nell’aver avuto la possibilità di sviluppare questo progetto artistico che spero possa realmente raggiungere tutti, non solo gli appassionati di calcio, con l’auspicio che possa essere in grado di avvicinarci a Luigi Riva oggi, attraverso una nuova luce”. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, promuove il progetto: “Ho ritenuto importante accogliere e promuovere - spiega - quest’opera perché capace di suscitare un’immedesimazione profonda con la vita di Gigi Riva, sotto una luce completamente nuova e davvero suggestiva. La ritengo pertanto un’interpretazione artistica davvero originale, in grado di porre delle riflessioni profonde sull’uomo che sta dietro al campione, Luigi appunto. Direi un giusto tributo ad un uomo che ha sempre amato Cagliari e la Sardegna”.