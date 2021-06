Apriti derby: chi cerca “Como” su Google Travel…trova la foto di…Lecco!

Turismo: Como leader come nel calcio, ma Lecco sta mettendo la freccia?

Cercare "Como" su Google Travel e trovare tutte le informazioni utili. Tutto nella norma, peccato però che la foto copertina non ritragga il capoluogo lariano, ma la skyline di Lecco, con il Matitone in bella evidenza e la città manzoniana alle sue spalle. E' la legge del contrappasso: fra tutte le città che potrebbero comparire, l'utente in cerca di Como si ritrova l'altro capoluogo di provincia sul Lario, competitor turistico e soprattutto in ambito sportivo, come testimonia l'accesa rivalità fra tifoserie confermata nella scorsa stagione calcistica di Serie C, con la promozione in B del Como ma con uno storico 7-0 nei confronti diretti a favore dei blucelesti.