Autografi raccolti in tutto il mondo: era in rosso, adesso è milionario…

Amava il brivido di venderli e ha iniziato a viaggiare in tutto il mondo per inseguire pezzi da collezione. Johnson è andato alla F1 in Asia, alla Coppa del mondo di rugby in Giappone, ai tour pre-stagionali del Manchester City e poi ha deciso di fare di tutto quanto raccolto la sua attività. Aveva un debito di 10.000 sterline, ma con quattro anni e mezzo di lavoro è diventato milionario. Firma Stella, con sede nel Worcestershire dove Johnson è cresciuto, sta andando bene e ha 12 dipendenti a tempo pieno che lavorano per lui. L'azienda vende un'ampia varietà di articoli da 10 sterline per le foto a 5mila sterline per le magliette autografate.