Balcone con divano vista stadio: tifoso rilassato si gode Brentford-West Ham

Una postazione “privilegiata” per uno spettatore: si gode il match di Premier League dal balcone di casa…

Nello scorso turno di Premier League il Brentford ha conquistato altri tre preziosi punti contro il West Ham. Al Community Stadium Eriksen & C. hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo il clamoroso successo a Stamford Bridge contro il Chelsea . Per le Bees sono quattro le vittorie nelle ultime cinque gare. La salvezza è ormai ad un passo, dopo il 2-0 rifilato dai padroni di casa agli Hammers (reti della premiata ditta Toney-Mbeumo ).

Alcune immagini, nel corso della gara, hanno inquadrato un tifoso che si è goduto lo spettacolo da una speciale comfort-zone. In un balcone di un palazzo con vista stadio, si vede un uomo con cappellino e pantaloncini spaparanzato sul divano, in compagnia del suo cagnolino. Nell’immagine lo spettatore sembra essersi concesso un momento di pausa dalla partita, con in mano il suo smartphone. Beh che dire, il tifoso si è concesso una domenica in totale relax con una vista spettacolare sul Community Stadium di Brentford.