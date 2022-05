Barnsley retrocesso, la mascotte della squadra viene arrestata: che risate!

Barnsley retrocesso in League One e la mascotte della squadra in manette…

Una stagione totalmente da dimenticare per il Barnsley . Nel South Yorkshire i tifosi dei Tykes hanno mandato giù tanti bocconi amari nell’arco della stagione, che è culminata con la retrocessione del club in League One. E dire che l’anno scorso il Barnsley era riuscito a piazzarsi al quinto posto e a giocare le semifinali playoff di Championship (poi eliminato dallo Swansea ) per salire in Premier League .

La notizia sembra molto divertente, così come il video diffuso sui social. Come riportato dal The Mirror, giovedì scorso Toby the Tyke, il cane mascotte, è stato arrestato e scortato in un furgone della polizia da sette agenti. Un fan dei Tykes ha assistito alla curiosa scena e ha filmato tutto raccontando: “Non capita tutti i giorni che Toby the Tyke venga arrestato, ma oggi è così”. I tifosi si sono divisi tra le risate e le preoccupazioni per le sorti della mascotte della squadra: “Non posso credere che l’abbiano arrestato!”,“Era ora che qualcuno fosse ritenuto responsabile di questa stagione”, ha scherzato un altro. Dopo l’arresto, Toby è stato rilasciato su cauzione ed è tornato di nuovo in servizio. Ben presto, però, si è scoperto che la messa in scena faceva parte di un programma comunitario chiamato BFC Community Game Changer Barnsley Project (ente che offre attività comunitarie e di beneficenza per conto del Barnsley Football Club). Insomma, in un stagione piena di delusioni e sofferenze, anche per i tifosi del Barnsley e per la comunità locale c’è stato un motivo per cui farsi quattro risate…