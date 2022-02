Betis, Marc Bartra si consola: dopo la rottura con la moglie “canta” con Maria…

Solo poche settimane fa, Marc Bartra e Melissa Jiménez hanno sorpreso il mondo annunciando la loro separazione dopo oltre otto anni di relazione: erano sposati da cinque anni.

Maria Becerra è una cantante, cantautrice ed ex YouTuber di origine argentina che sta rivoluzionando la scena internazionale. È diventata famosa nel 2015 grazie al suo canale YouTube, dove è riuscita ad avere più di due milioni di iscritti, e che l'ha portata a vincere diversi premi e recitare in uno spettacolo. Già a 12 anni ha iniziato a caricare su Facebook diverse copertine e video dei suoi casting per strisce televisive per bambini. La sua ascesa nella musica gli ha fatto scegliere tra continuare gli studi o dedicarsi completamente ai suoi video cantando e ballando, decidendo infine di lasciare la scuola per continuare con il suo sogno di essere una cantante, progetto che sta sicuramente realizzando.