Bizzarro infortunio, si fa male con un cotton fioc: “Ha le vertigini, non sta in piedi”

Il centrocampista dell’Hartlepool costretto a dare forfait per un infortunio alquanto bizzarro…

Può essere considerato l’infortunio dell’anno. E’ quanto successo al centrocampista classe ’96 Mark Shelton dell’Hartlepool United, squadra di League Two (quarta divisione inglese). Il numero 6 dei Pools dovrà infatti saltare il prossimo match contro lo Scunthorpe per un incidente bizzarro. Shelton si è fatto male all’orecchio usando un cotton fioc. Il tecnico dell’Hartlepool United, Graeme Lee, ha spiegato a”BBC Radio Tees”: “Mark ha usato un cotton fioc nell’orecchio ma è andato troppo in profondità. E’ andato in ospedale, sembra proprio che le pinzette siano andate troppo oltre. Ora ha le vertigini e non si regge in piedi”.