Brasile, il portiere Mvp dedica la prestazione alla fidanzata: ma…sbaglia il suo nome!!!

Non sbaglia fra i pali, ma al microfono...

Tutto stava andando bene per Kainan. Portiere dell'Esperança, squadra brasiliana che gareggia nella Copa da Paz (Peace Cup, la coppa della Pace), torneo di Paraisópolis (Stato brasiliano di San Paolo), era stato eletto migliore in campo nell'1-1 con Vic Vic, per cui è scattata la normale intervista flash dopo la partita...