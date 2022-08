Brasile, non ha i soldi per l’album delle figurine: le disegna

Questa passione sta spopolando in Sud America - ed è per questo che il prezzo di questo tipo di bene è aumentato spropositatamente; per questo quando il ragazzo ha chiesto ai genitori il regalo, il padre è stato costretto a dirgli di no perchè costava troppo.

Al suo ritorno dal lavoro, però, il bambino gli ha mostrato una sorpresa: un album interamente disegnato da lui, giocatore per giocatore. A raccontare ciò che è successo è stato il padre del bambino - Joao Teixeira: "C'era un articolo sull'album dei Mondiali e lui diceva che lo voleva. Sono tornato dal lavoro e ha detto che ne aveva già uno. Quando sono andato a vederlo, mi ha spiegato cosa aveva disegnato. "Non c'è modo per non emozionarsi, la felicità è così forte che sono senza parole, per la sua creatività. Ha realizzato le figurine e ha messo il nome di ogni giocatori. Persino gli arbitri. Non potevo crederci"