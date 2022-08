“Chi ha mandato Granit Xhaka a Love Island?” Tifo Arsenal in fermento, ma è un sosia dello svizzero…

I tifosi dell’Arsenal si sono stropicciati gli occhi non appena hanno visto entrare nel programma televisivo di appuntamenti a Casa Amor “Love Island” un concorrente nello show della reunion.

E' lui o non è lui?

A primo impatto in molti hanno pensato che il centrocampista della loro squadra, Granit Xhaka, fosse entrato a far parte del programma.

Sui social alcuni fan hanno scritto: “Chi ha mandato Granit Xhaka a Love Island, per favore?”, “Granit Xhaka si sta godendo la sua pre-stagione vedo”. Nulla di tutto questo però. Si è trattato infatti di un sosia, Billy Brown, di 23 anni che, dopo una serie di storie d’amore fallite, è stato eliminato dal programma per poi tornare in occasione della parte finale dello show televisivo.