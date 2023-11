Chiara Nasti ancora nel mirino degli haters: Lady Zaccagni risponde a tono

Non c’è pace per l’influencer, moglie del centrocampista della Lazio, criticata spesso dai suoi follower per il modo in cui gestisce il suo bambino e non solo

Chiara Nasti ama spesso sfogarsi sui social, chi la segue spesso lo sa bene, spesso con toni tutt’altro che accomodanti. Questa volta a scatenare la sua furia è stato il commento di una delle sue follower, in riferimento a uno scatto del suo bambino, Thiago, che sta iniziando a gattonare. Il piccolo, che compirà un anno tra pochi giorni, ha un piccolo cerotto su due dita della mano, segno di un piccolo infortunio, evidentemente non grave, ed è per questo che l’influencer sullo scatto ha scritto: “Povero bimbo mio”.

Tanto è bastato per far pensare, come già accaduto in passato, che lei non sappia curare il figlio come dovrebbe perché presa da altro. ”Guarda di più questo bambino, anziché farti i selfie e allenarti! Io, al posto tuo, mi sentirei una m***, poverino. Io ho un bambino di 11 mesi che tra poco compie un anno, è iperattivo e nessuno mi aiuta, ci sto dietro io 24 ore su 24. Se una mamma sta attenta davvero ai suoi figli, non li avrà pieni di ammaccature in faccia, sugli occhi o le dita” – le hanno scritto.

Parole evidentemente tutt’altro che morbide, che non potrebbero che fare arrabbiare chiunque. Ed è per questo che lei ha deciso di replicare senza essere diplomatica, come da sua consuetudine: “Queste facce di m*** sono tutte sul mio profilo? Avete delle vite che fanno pietà. Siete mamme, mogli e donne senza dignità... sprigionate cattiveria e invidia da tutti i pori. Brutte, maligne e infami... ma che razza di uomo può stare con sti ragni esauriti?”.

Le critiche al suo rapporto con Zaccagni — Tutto finito? No, c’è stato chi ha voluto controbattere anche a un altro post che la Nasti ha pubblicato sul suo profilo per ricordare uno dei momenti che le è rimasto nel cuore, il matrimonio con Mattia Zaccagni, avvenuto in estate. A corredo della foto lei ha inserito un commento breve, ma esemplificativo: “Per sempre”.

Anche su questo però c’è stato chi ha osato ribattere, mettendo in dubbio il sentimento che li lega. “Per sempre... vedremo” – ha scritto una follower.

Non è tardata ad arrivare la replica dell’influencer, ovviamente con tono piccato: “«Che ca*** vuoi strega? Basta con questo atteggiamento odioso, volete alludere a chissà cosa... Ciò che, per ora, si percepisce, è che siete delle esaurite”.

