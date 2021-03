Cholito Simeone, ricordi, barbecue e asado alla vigilia di Cagliari-Juventus

L’attaccante del Cagliari ha condiviso un’immagine d’annata sui suoi social con papà Diego durante una tenera grigliata…

Il più grande della nuova dinastia Simeone ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del River Plate, club dove ha esordito nel 2013, facendo anche un periodo al Banfield, prima di emigrare in Italia per giocare con Genoa, Fiorentina e poi in Sardegna dal 2019. Inoltre il Cholito conta un campionato sudamericano Under 20 vinto con l’Argentina nel 2015 con il partner d’attacco Ángel Correa in Uruguay e cinque presenze nella Nazionale maggiore albiceleste.