Ci sono le 30 candeline ma non Can Yaman: compleanno da urlo per Diletta Leotta

La conduttrice nata a Catania il 16 agosto 1991 festeggia 30 anni

Diletta per ora non commenta. Alle polemiche d’altronde è abituata. Amatissima o criticatissima, nessuna come Diletta divide il pubblico tra sostenitori sfegatati e altrettanto sfegatati detrattori. Paola Ferrari aveva attaccato la collega di Dzan già nel 2019. Accusandola di essersi rifatta "seno e lato B". Diletta quella volta si diede la pena di replicare: "Se le critiche sono costruttive le accolgo. Se sono banali, non mi toccano per niente". Per tornare alle candeline, Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 30 anni con una grande festa. La conduttrice si è concessa una scalinata come una vera diva con un vestito corto pazzesco.