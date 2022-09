City, Haaland come Daemon: incredibile somiglianza con il protagonista di House of the Dragon

E, come riferito da un addetto del Manchester City, alcuni giocatori, grandi fan di House of the Dragon (attesissima serie prequel de “Il Trono di Spade” che ha fatto il suo debutto il 21 agosto su HBO) hanno notato una certa somiglianza tra il loro compagno Haaland e Daemon Targaryen, personaggio interpretato dall’attore Matt Smith. “Ad Erling piace fare battute , è un tipo divertente. E come Daemon è imprevedibile, quindi anche la sua personalità si adatta a quella del personaggio di House of the Dragon”, ha dichiarato l’addetto del club. Anche i tifosi hanno scherzato su Twitter: “Non sapevo che Daemon Targaryen giocasse per il Manchester City con il nome di Haaland sul retro della maglia”, “Oltre ad essere un grande calciatore, Erling Haaland è eccellente come Daemon Targaryen in House of the Dragon”.