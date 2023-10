Classico slovacco, donne di facili costumi sullo striscione di Trnava: Slovan cosa guardate? Le p……

Ieri domenica 22 ottobre il calcio slovacco ha vissuto il primo derby della stagione in corso. Lo Spartak Trnava ha dato il benvenuto al suo eterno rivale, lo Slovan Bratislava con in curva uno striscione piuttosto volgare...

Per il resto non ci sono stati gravi scontri come invece accaduto più volte in passato: i poliziotti erano armati fino ai denti e avevano avvisato i tifosi sulle conseguenze dei disordini per tutta la scorsa settimana...