Come è cambiato Rivaldo: ma il fisico migliora con gli anni…

Al Milan nel 2002. Quasi vent'anni dopo Rivaldo si mostra molto diverso come espressione del volto e come fisico rispetto ai suoi anni d'oro...

Felipao Scolari lo aveva definito, anche più di Ronaldo il Fenomeno, il giocatore chiave del Brasile tetracampeao ai Mondiali di Corea e Giappone del 2002. Lui, Rivaldo, aveva già lasciato il Barcellona e non sapeva ancora che il Milan fosse sulle sue tracce. Il tempo di vincere una Champions League da attore non protagonista con i rossoneri e poi via verso una nuova carriera dopo un anno a Milano.