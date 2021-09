Concacaf League, contro gli honduregni di Pedro Troglio gioca il vicepresidente avversario: a 61 anni!

Incredibile. Nella partita della Concacaf League tra Olimpia e Inter Moengotapoe, il vicepresidente del Suriname e proprietario del club Ronnie Brunswijk ha deciso di giocare per la sua squadra. A 61 anni!

L'Inter Moengotapoe, squadra del Suriname, ha perso 6-0 in casa in Concacaf League (competizione che qualifica le squadre alla Concacaf Champions League), in Centramerica, contro gli honduregni dell'Olimpia Tegucigalpa.

Ronnie Brunswijk, presidente della squadra, vicepresidente del Paese ed ex leader della guerriglia, ha deciso di scendere in campo a 61 anni. Ha giocato contro l'Olimpia allenata dall'ex laziale Pedro Troglio nella Concacaf League. E come se non bastasse, anche sui figlio ha giocato titolare...! Il club del Suriname ha sede nella città di Moengotapoe, e gioca le partite in casa nel Ronnie Brunswijkstadion. Un discreto culto della personalità...