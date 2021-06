Congratulazioni Italia! Olga Kalenchuk è tornata a Roma!

Lo splendore di Olga ai primi passi di Euro2020

La Diletta Leotta ucraina, la giornalista di Shakhtar Tv Olga Kalenchuk è tornata in Italia dopo la sua biondissima apparizione in Europa League all'Olimpico nei mesi scorsi contro la Roma.

Olga è stata a Milano in tv, ha visitato Roma e ne ha approfittato per fare i complimenti agli Azzurri per la vittoria sulla Turchia, sul proprio profilo Instagram: "Le vostre emozioni sono state qualcosa di incredibile!".