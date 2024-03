Cucina sarda a Manchester: Haaland vince il derby e si gusta la focaccia con prosciutto e mozzarella…

La cucina sarda e le focacce italiane, un binomio top a Manchester, ma soprattutto il premio per Haaland e compagni dopo la vittoria nel derby sullo United...

Il coronamento di un sogno per il 30enne di Iglesias e la 27enne di Musei

"Siamo stati invitati dal capo nutrizionista del Manchester City per un grande evento di catering, che si è svolto lunedì per premiare i giocatori del City dopo l’importantissima vittoria nel derby di Manchester", ha spiegato Enrico Pinna a UnioneSarda.it. E Haaland? Cosa ha scelto? "Va pazzo per la nostra mozzarella di bufala. E così ci ha chiesto di preparare una focaccia con prosciutto di Parma, mozzarella di bufala Campana Dop, rucola e un po’ di pesto fatto da noi. Gli è piaciuta? Direi di sì: dopo averla mangiata se n’è fatte preparare altre due...".