Dai Mondiali con il Canada alla strada: oggi Paul James è un senzatetto…

I giochi olimpici nel 1984, i mondiali nel 1986. Nazionalità canadese, Paul James è stato uno dei protagonisti della propria nazionale. Oggi però, la situazione per lui non è delle più rosee.

Paul James fa parte della folta schiera di senzatetto del Regno Unito. Senza lavoro da molti anni, (ultimo impiego come Ct delle Bahamas nella stagione 2010-11) il canadese non ha neanche più una dimora fissa e vive quasi alla giornata.

In una intervista al Daily Mail ha riferito come quel mondiale sia stato storico per il Canada, nonostante l’eliminazione ai gironi contro Francia, URSS e Ungheria. Oggi però Paul non se la passa bene.