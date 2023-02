Dal calcio allo show in TV: Djibril Cissé ha partecipato a “Il Cantante Mascherato” francese

Adesso il 41enne dj ed ex calciatore, che in carriera ha vestito anche la maglia della Lazio nella stagione 2011/2012, non solo è diventato testimonial della collezione di moda della catena dei supermercati Lidl , ma ha anche fatto il suo debutto da cantante in televisione. Cissé ha infatti partecipato allo show televisivo in versione francese " Il Cantante mascherato ". Travestito da scheletro per essere irriconoscibile, Cissé ha cantato a squarciagola alcune delle sue canzoni preferite degli Wham! , di Macklemore e del duo synth pop britannico Eurythmics .

Quando si è presentata l'occasione di partecipare a "Il Cantante Mascherato" in Francia, Cissé non ha esitato a dire sì, come rivelato in esclusiva a Ladbrokes Fanzone: "Avevo già partecipato a Ballando con le Stelle, ma non ero molto bravo. Così quando mi hanno proposto di partecipare a 'Il Cantante Mascherato' ho detto subito ok, facciamolo. L'idea mi è piaciuta molto. Sono stato tanto felice di partecipare a questo spettacolo. Tutto è stato molto divertente, ho cantato anche 'Wake Me Up Before You Go-Go" degli Wham!'". E alla fine il personaggio che si celava dietro la maschera dello scheletro è stato smascherato...