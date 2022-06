Darwin Núñez al Liverpool: la sua bella Lorena Mañas, ex di Aleix Vidal, entra nel mondo delle Wags

Il classe ’99 di Artigas è reduce da una super stagione con il Benfica (34 gol in 41 presenze, 6 reti in Champions League). Cresciuto nelle giovanili del Peñarol, Núñez è sbarcato in Spagna all’Almeria nel 2019-2020. In Segunda Liga 16 gol in 30 presenze e nell’estate successiva la chiamata del Benfica (pagato 25 milioni). Adesso il popolo Reds si aspetta valanghe di gol dal nuovo acquisto. E in Inghilterra con Darwin sbarcherà anche la sua Wag, la bella bionda Lorena Mañas.