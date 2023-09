Diletta Leotta vs Ivana Knoll: che derby a San Siro per Milan-Newcastle!

La tifosa più sexy dei Mondiali (da Russia 2018 a Qatar 2022) ha il cuore che batte per la sua amata Croazia (terza nell'ultima edizione della World Cup e seconda, sconfitta in finale della Francia, in quella precedente), ma nelle scorse ore l'abbiamo vista a San Siro per assistere al debutto del Milan in Champions League contro il Newcastle di Sandro Tonali.