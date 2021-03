Dundee United è un club scozzese: ma il termine in Nigeria è diventato…un insulto!

In Nigeria ‘Dundee United’ è un insulto? Una storia assurda che il Guardian ha ripreso da un articolo di Nutmeg Magazine

Nel 2010, la BBC ha trasmesso un documentario intitolato "Welcome to Lagos" che esplorava la vita in una delle città in più rapida crescita al mondo, la capitale della Nigeria. Il secondo episodio della serie includeva uno sguardo a Makoko, una comunità costruita su palafitte, in cima alla laguna di Lagos, dove un residente di nome Chubbey ha spiegato che la sopravvivenza in città richiedeva un certo grado di intelligenza di strada: "Chiunque sia venuto a Lagos e non abbia imparato il buon senso, non potrà mai avere un senso", ha detto. "Perché qui, se sei uno sciocco, ti impareranno come avere un senso. Se sei un Dundee United, iniziano a massacrarti psicologicamente".

Dopo di che la scena si interrompe e il documentario è continuato. Ma per ogni appassionato di calcio scozzese, i produttori avevano perso una storia importante: Dundee United è sinonimo di "idiota" in Nigeria . È una cosa sconvolgente a cui pensare, per un tifoso del Dundee United, apprezzato club di calcio scozzese di Premiership. Questo è un paese di oltre 200 milioni di persone e apparentemente hanno usato Dundee United come sinonimo negativo per anni. Perché? Come spiega Yewande, un nigeriano-scozzese con sede a Glasgow: "Quando ero piccolo, vivevo in Nigeria, era abbastanza comune. La gente spesso dice 'sei solo un Dundee United' oppure 'non fare il Dundee United', e in pratica significa un idiota o un perdente". La frase deriva dai campionati mondiali Under 16 Fifa del 1989. Il torneo è stato in realtà un grande successo per la squadra della Scozia Under 16, che è arrivata in finale prima di perdere contro l'Arabia Saudita ai rigori. a quell'evento era presente anche la Nigeria, con la squadra eliminata dai sauditi nei quarti. Quindi questa potrebbe essere la risposta? È possibile che un contingente di tifosi avversari di Dundee possa aver avuto un ruolo nelle origini della frase?

L'uso della frase sembra invece risalire più indietro rispetto alla fine degli anni '80, con uno spot televisivo per un farmaco antimalarico, mostrato in Nigeria anni prima, incluso l'uso del termine. Ciò significa che quando si stava svolgendo il campionato del mondo del 1989, i giocatori della squadra giovanile nigeriana sarebbero stati ben consapevoli che un Dundee United era una cosa sciocca. Fatima, nigeriano-scozzese con sede ad Aberdeen, spiega: "A 'Dundee' è una frase abbastanza comune nel nord della Nigeria. L'ho sentito alcune volte da parenti. Se un ragazzino si comportava male o qualcosa del genere, o qualcuno fa qualcosa di veramente stupido, diresti 'Dundee', a volte seguito dalla parola 'mumu' che in realtà significa la stessa cosa. Ma a causa del modo in cui è pronunciato non avevo pensato a Dundee, la città della Scozia. Conoscevo la frase ma non ho mai fatto quel collegamento".

Derin, un nigeriano-scozzese di Glasgow, aggiunge: "Ci sono diverse opzioni su come usare il termine. Quando ero bambino lo sentivo molto di più, perché è un po' meno offensivo che dire 'stupido' o 'idiota', o qualcosa in una delle lingue, perché suonano sempre un po' più aspri, quindi è stato usato invece quello. A volte lo sentiresti come Dundee United, o talvolta solo come Dundee. Se qualcuno ti chiamasse Dundee potresti rispondere con il "Dundee United", per dimostrare che sai tutto, come un modo per metterti sullo stesso livello contro di loro".