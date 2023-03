E-sport e giochi online: come sta cambiando il mondo dell’intrattenimento

Le presenze fisiche agli eventi sono nell'ordine delle migliaia. Gli sportivi collegati online sono milioni...

Redazione DDD

Nel corso degli ultimi anni il concetto stesso di intrattenimento è cambiato a una velocità che difficilmente avremmo potuto prevedere all’inizio degli anni ‘2000. I motivi sottesi a questi cambiamenti sono molteplici, ma sono principalmente attribuibili alla rivoluzione digitale e tecnologica che ha colpito ogni aspetto della nostra società, e anche il mondo dell’intrattenimento non è stato risparmiato. Partendo dalla TV tradizionale come l’emittente pubblica nazionale RAI, passando per emittenti private come Sky, sino ad arrivare all’universo dei videogame e del gioco online, siamo davanti a una rivoluzione epocale di cui oggi cercheremo di tracciare i contorni.

L’inesorabile successo degli e-sport — Uno dei settori cresciuti maggiormente negli ultimi anni è quello degli e-sport e oggi cercheremo di comprendere la portata di un fenomeno che è in continua e costante crescita da più di un decennio e che fa registrare dei numeri clamorosi e senza precedenti. Per e-sport si intendono quei giochi online che vengono praticati da gamer professionisti o amatoriali e che la maggior parte delle volte vengono giocati in modalità multigiocatore online: decine, a volte centinaia, di utenti sono presenti contemporaneamente nello stesso scenario di gioco e si danno battaglia senza esclusione di colpi.

In tema di e-sport, il livello delle prestazioni si sta alzando sempre di più anche dal punto di vista fisico e mentale, tanto che i giocatori professionisti si sottopongono a lunghe e intense sessioni di allenamento con tecniche utilizzate in altri sport come il poker. Negli sport mentali come il poker, infatti, aumentare la concentrazione, la lucidità e la preparazione mentale e fisica a ogni evenienza sono divenuti elementi indispensabili per chiunque oggi compete ad alti livelli, e la sensazione è che nel prossimo futuro ci saranno ulteriori evoluzioni.

Il poker può essere considerato un e-sport? — Negli ultimi tempi molti osservatori del settore si stanno interrogando se anche il poker possa essere considerato un e-sport. Rispondere a questa domanda non è semplice anche se il gioco di carte più praticato al mondo vanta tutti i crismi per essere inserito all’interno di questa categoria. Le ragioni sono semplici: negli ultimi anni il poker online ha preso sempre più spazio anche grazie all’affermazione a livello globale di Twitch: una piattaforma online dove giocatori professionisti o amatoriali proiettano le proprie sessioni di gioco o si limitano semplicemente a guardare sessioni di gioco proiettate da altri. L’opinione diffusa degli addetti ai lavori, pertanto, è che, dato l’arrivo del poker su piattaforme come Twitch e YouTube, anche il poker possa essere inserito a pieno titolo nella categoria degli e-sport.

I numeri fatti registrare dagli e-sport — Abbiamo già parlato del successo straordinario che gli e-sport hanno raggiunto negli ultimi anni, ma per comprendere appieno la portata del fenomeno è opportuno soffermarci sui numeri fatti registrare da questo settore. Tanto per intenderci, nel 2022 le finali di League of Legends si sono svolte nel palazzetto dello sport dove generalmente va in scena la squadra NBA dei Golden State Warriors e il tutto è avvenuto davanti a più di 18.000 spettatori. Il dato che, però, impressiona più di tutti è che a seguire l’evento in diretta streaming ci fossero più di 5 milioni di appassionati collegati online da ogni parte del mondo. Numeri notevoli, seppur non così eclatanti, vengono fatti registrare settimanalmente anche da giochi come FIFA di EA SPORTS che ormai ha raggiunto un successo tale che la maggior parte delle squadre della nostra Serie A di calcio ha messo in piedi la propria squadra di gamer professionisti che si danno battaglia in un campionato simile a quello che si svolge sui veri campi di calcio.

Come abbiamo avuto modo di vedere, negli ultimi anni ogni settore dell’intrattenimento ha risentito favorevolmente dei progressi svolti in campo tecnologico e anche il mondo del gioco online e dei videogame sono stati toccati da questa rivoluzione. La sensazione è che nel prossimo futuro anche universi come quello televisivo continueranno a migrare sempre di più verso il digitale e, dal canto nostro, non possiamo fare altro che metterci comodi e goderci questi cambiamenti che hanno una portata epocale, equiparabile solo alla grandi rivoluzioni del passato.