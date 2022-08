Egitto, l’ex arbitro racconta: “Non sentivo più il VAR, l’avevano staccato per scaldare il tè…”

L'arbitro al VAR preparava il tè durante la partita della Premier League egiziana, ricorda l'ex arbitro Othman

Redazione DDD

Samir Othman, ex arbitro egiziano, ha raccontato che gli era stato detto che in una partita della scorsa stagione uno dei tecnici del VAR aveva disconnesso il suo auricolare durante una partita per usare un bollitore elettrico...

L'ora del tè, durante la partita...

Il VAR è stato introdotto in Egitto nella stagione 2020/21. Il racconto dell'ex arbitro Samir Othman in una recente intervista a ONTime: "In una delle partite della scorsa stagione, la tecnologia si è improvvisamente guastata, il che ha spinto l'arbitro video a informare l'arbitro del campo della situazione", ha dichiarato Othman.

"Dopo un po' è stato contattato il match director, che ha poi rimesso in funzione lo schermo e risolto il difetto. Si è scoperto che il motivo dietro lo spegnimento dello schermo era che uno dei tecnici aveva deciso di estrarre lo speciale connettore elettrico per fare il tè". La prima volta che la Premier League egiziana ha utilizzato il VAR è stato il 5 marzo 2020 nella partita tra Tala'ea El Gaish e Engineering for the Petroleum and Process Industries Sporting Club (ENPPI SC) allo stadio Gehaz El Reyada.