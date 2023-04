Ellie canta in campo il coro della curva del Celtic: che pre-derby a Glasgow!

La cantante nata a Cambridge ha entusiasmato i fan del Celtic con la sua versione del popolare canto dei tifosi, noto in tutta la curva degli Hoops Jota. La talentuosa cantautrice, 24 anni, eseguirà la sua versione speciale di "Jota on the Wing". La Dixon si è fatta amare dai fan el Celtic in tutto il mondo quando ha recentemente prodotto una versione acustica della canzone al Patrick Kielty Show di BBC Radio 5 Live.