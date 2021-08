England rocks e dieta sana: la nuova filosofia di Victoria Beckham

Alimentazione sana ed equilibrata: la moglie di David Beckham la pensa così....

“Sono molto, molto disciplinata. Tanto sul lavoro quanto a tavola. Mi aspetto molto dal mio corpo, ho 47 anni, quattro figli e per lavoro viaggio molto. Per affrontare tutto questo devo mangiare sano” – ha rivelato di recente Victoria Beckham durante un'intervista. “In passato sono stata vegana per più di un anno ma sentivo di non avere l’energia di cui avevo bisogno per affrontare i miei innumerevoli impegni”. E fu così che che l’ex Posh Spice, per trovare il suo equilibrio, si è affidata ai consigli di Amelia Freer, nutrizionista nota nel Regno Unito anche per aver rimesso in sesto Boy George e Sam Smith e portavoce di quella che viene definita alimentazione positiva. Una dieta intesa non come privazione o, peggio, punizione, ma come un percorso per stare bene attraverso i piaceri che derivano dal cibo. “In questo periodo, complice la pandemia, molte persone hanno trovato nel cibo un conforto emotivo, un modo per scaricare stress e frustrazione. La gratificazione che deriva da questo comportamento rischia di avere un effetto boomerang, poiché si ripercuote sia sulla salute che sul peso”, spiega Freer a Vogue UK. “Il cibo può essere un argomento molto emotivo, che si lega intrinsecamente con i nostri ricordi, la famiglia, la cultura. Nel rapporto con il cibo dobbiamo essere sempre pazienti, premurosi e positivi, solo con questo atteggiamento possiamo costruire uno stile di vita sano. Ma ricordiamoci che nessuno è perfetto, la perfezione non è un modello a cui aspirare”.