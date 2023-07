ESCLUSIVA DDD – Intervista a Beatrice Bozzuto: “Tifo Juve sin da piccola. In futuro vorrei fare l’opinionista”

Belle passioni, duro lavoro, grandi sogni. La nostra intervista esclusiva a Beatrice Bozzuto, modella e imprenditrice cesenate che tifa Juve...

Sergio Pace Redattore

Idee chiare, intelligenza prorompente e fisico da modella. Beatrice Bozzuto, imprenditrice cesenate, ha aperto le porte del suo mondo lavorativo e delle sue passioni in un'intervista esclusiva concessa a DerbyDerbyDerby.

Beatrice, una vita lavorativa piena ed entusiasmante la tua. Come reputi fin qui il tuo percorso professionale?

"Lo reputo soddisfacente. Ho iniziato a lavorare nel settore che ho sempre sognato sin da piccola, ovvero quello della moda. Fare l'indossatrice è il lavoro che amo. Sembra una frase fatta, ma il detto "Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua" ci sta tutto!".

Hai iniziato partecipando a diversi concorsi di bellezza, diventando sempre più presente nel campo della moda. Quanto è grande questa tua passione?

"La passione per la moda l'ho ereditata da mia madre e mia nonna sarta. Mamma ha sempre cucito per pura passione. La moda è sempre stata parte integrante della mia vita sin da bambina. Ho anche imparato a fare l'uncinetto, ma lavoravo di più ai ferri mentre guardavo mia madre cucire".

Imprenditrice nel campo dell'abbigliamento. Sei molto seguita sui social (profilo Instagram @beabozzuto, 93 mila follower), tanto che hai fondato un tuo brand "The Story Of My Blush". Ci racconti come è nata questa idea? Chi, tra calciatori e personaggi dello spettacolo, ha scelto di indossare il tuo brand?

"Ho sempre avuto in testa l'idea di un brand tutto mio sin da bambina. Non ho mai avuto modo di realizzarlo. Poi però, durante il mio percorso di crescita da indossatrice, ho avuto modo di conoscere sempre più a fondo questo mondo e di avere contatti. Così, durante il lockdown, ho avuto l'occasione di creare un brand tutta mio. Ne sono felice di questo. I personaggi famosi che indossano il mio brand sono tutti amici miei che ho conosciuto negli anni".

Hai iniziato da poco una carriera anche come organizzatrice di eventi. Adesso una nuova avventura televisiva su Sky con il programma "Fashion Music Club", partito a settembre e nato da un'idea di Roberto Milani, format televisivo che vuole raccontare le atmosfere dei migliori locali nazionali ed internazionali. Ci racconti le tue sensazioni in merito a questa nuova esperienza in TV? Il tuo ruolo è quello del Luxury Events Manager? In cosa consiste?

"Sì, dalla moda mi sono spostata nel campo dell'organizzazione di eventi. Curo la gestione della parte commerciale del format di Roberto Milani. Ho avuto modo di conoscerlo in occasione di altri eventi, con lui mi piace molto collaborare e lavorare in questo tipo di progetti".

Beatrice, ci puoi svelare il tuo sogno nel cassetto? Magari legato al mondo dello spettacolo?

"Innanzitutto il mio sogno sin da bambina è mantenere la mia famiglia, oltre a me stessa, come faccio già da 10 anni. I miei genitori mi hanno permesso di essere quella che sono oggi dandomi sempre tutto. Insomma, vorrei permettere ai miei di vivere nello stesso status in cui mi hanno cresciuta. Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, mi piacerebbe fare l'opinionista in programmi in cui si possa esprimere il proprio punto di vista su attualità e ingiustizie".

Capitolo calcio. Hai detto che sei juventina, come è nato il tifo per i colori bianconeri? In famiglia si tifa solo Juve? Sei mai stata allo stadio per assistere a qualche partita?

"Mio padre mi ha trasmesso la passione per il calcio sin da quando ero bambina. Ho sempre guardato le partite della Juventus in tv con lui. Da piccola avevo un rituale in famiglia: guardare le partite insieme a mio nonno interista e mio cugino milanista. Mia nonna invece condivide con me la stessa passione per la Juventus. Sinceramente non sono mai andata a vedere la Juve allo stadio. Ho visto altre squadre ma la Juve ancora no!".