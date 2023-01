Ex giocatore di Premier scopre il tradimento della fidanzata: fuori dalla finestra tutte le sue cose

Il lancio delle scatole in giardino, il video sui social è già virale

di Sergio Pace -

Fuori tutto! No, non è l’organizzazione di una vendita promozionale o una liquidazione totale di un negozio. È stata, invece, la reazione di Greg Halford al presunto tradimento da parte della sua, ormai ex, fidanzata. Il 38enne difensore dell’Hashtag United, club di proprietà della star di YouTube Spencer Owen e militante nella Isthmian League North Division, sui social ha pubblicato un video mentre accusa la sua ex di tradimento e butta via dalla finestra tutti gli effetti personali dell’ex partner.

Halfordha gettato in giardino di tutto: indumenti, scarpe e una gran quantità di scatole

In carriera Halford ha anche giocato in Premier League totalizzando 29 presenze complessive con le maglie di Wolverhampton, Sunderland e Reading. “È passato molto, troppo tempo, ma alla fine mi sono liberato delle cose che mi imbrogliavano”, la didascalia pubblicata su Twitter da Halford con allegato il video in questione.

La reazione di Greg è stata applaudita da tanti utenti: "Ti darò £ 30 per loro! Bel lavoro amico! Mento in su", “Ben fatto amico, meglio andare avanti”. Alcuni, invece, hanno criticato il difensore per il brutto gesto: “Sì... Butta fuori tutte le scatole vuote per spettacolo. Sei solo un cercatore di attenzioni".