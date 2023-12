Ex Juve, c’è già una data pronta per il processo di Dani Alves

Il notissimo nazionale brasiliano, ex bianconero ed ex Barça, è accusato di violenza sessuale.

Detenuto ormai da quasi un anno, Dani Alves ha finalmente una data per il suo processo, nell'ambito del caso in cui è accusato di aver violentato sessualmente una donna di 23 anni, la notte del 30 dicembre 2022, nel bagno di una discoteca situata a Barcellona. Secondo le informazioni fornite lunedì dalla giornalista Mayka Navarro, nel programma 'Vamos a Ver', trasmesso dalla televisione spagnola Telecinco, il processo dovrebbe svolgersi nel febbraio del prossimo anno 2024.

"Se non ci sarà un accordo di conformità, il processo si svolgerà a febbraio, perché il Tribunale di Barcellona ha riservato due settimane a febbraio perché si svolgesse", ha esordito il giornalista, che ha seguito da vicino il processo. "L'avvocato della vittima afferma che non c'è accordo sulla pena che Dani Alves dovrà scontare e aggiunge che, in questo tipo di crimini sessuali, non esiste alcuna compensazione finanziaria che possa cancellare i danni personali", ha continuato.