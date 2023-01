FA Cup, Wrexham-Sheffield United: arbitro estrae un cartellino rosso…a forma di cerchio!

La più antica competizione calcistica ufficiale al mondo, la FA Cup, regala sempre momenti curiosi. E anche un’espulsione può rivelarsi un episodio sorprendente e particolare. Il match tra il Wrexham, club primo in NationalLeague (campionato inglese di quinta serie) assieme al Notts County e di proprietà dell’attore Ryan Reynolds e dello sceneggiatore RonMcElhenney, e lo Sheffield United, secondo in Championship, si è concluso con uno spettacolare 3-3. Per i Robins sono andati in gol James Jones, Thomas O’Connor e PaulMullin; per i BladesOliver McBurnie, Oliver Norwood e John Egan al 95’. Al 71’ l’arbitro Dean Whitestone ha espulso Daniel Jebbison, attaccante dello Sheffield United, per condotta violenta.