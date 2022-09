FIFA 23, la grande novità: l’inno pre-derby, tifosi del Betis entusiasti…

A Fifa non solo i giochi, ma anche le emozioni...

Era molto atteso oggi il lancio della nuova edizione di FIFA. Il videogioco, uno dei best seller anno dopo anno, è in vendita proprio da lunedì 26 settembre e lo è con alcune nuove funzionalità che sono state rese note di recente. Uno di questi, il momento dell'inno poco prima del match. Particolarmente spettacolare nel caso del Betis, pochi istanti prima del derby contro il Siviglia.

Con un Benito Villamarín pieno fino all'orlo, nel derby contro il Siviglia, suona l'inno del Betis in questo FIFA 23, in cui si possono vedere anche volti più e meno riconoscibili in una formazione composta da Rui Silva, Sabaly, Pezzella, Edgar, Álex Moreno, Guido, Guardado, Canales, Fekir, Juanmi e Borja Iglesias.