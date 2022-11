Germania, il Bamberg giocherà solo le gare in trasferta: tutta colpa del “Quidditch” di Harry Potter…

In Germania c’è una squadra che da qui alla fine dell’anno giocherà solamente le gare in trasferta. L’ FC Eintracht Bamberg , squadra locale che milita nella Oberliga Bayern , quinta serie tedesca (cinque vittorie consecutive e secondo posto in classifica dietro alla capolista Gebenbach ), dovrà scordarsi di giocare in casa le prossime partite per il resto del 2022.

Non si vola sulle classiche scope come in Harry Potter ma i giocatori delle due squadre devono destreggiarsi e camminare a cavallo di un tubo di plastica o di una semplice scopa (non volante, chiaro). Lo scopo del gioco è fare passare la palla (“la pluffa”) attraverso uno dei tre anelli posti al limite del terreno di gioco. E per far terminare il gioco basta che il cercatore di una delle due squadre recuperi il famoso “boccino d’oro”. Purtroppo per la squadra locale di calcio del Bamberg il Fuchs Park sarà inagibile a causa dei Dragonriders Bamberg, che in occasione dell’ultimo match del campionato di Quidditch hanno letteralmente distrutto il campo di gioco. Ecco le parole del 30enne allenatore del Bamberg, Jan Gernlein, a fussball.de: “Per rendere il campo nuovamente agibile occorreranno molti lavori. Le partite casalinghe in programma saranno rinviate al prossimo anno, giocheremo solo le restanti gare in trasferta”.