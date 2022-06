Gianni Comandini, il surf dopo il derby del 6-0: la doppietta che non scorda più nessuno…

Ventun anni dopo...

11 maggio 2001, la data che non scorda più nessuno fra i tifosi del Milan. Quel venerdì sera il Milan vinse il derby 6-0, anche grazie agli unici 2 gol segnati in maglia rossonera da Gianni Comandini. Due gol che consentirono al club di via Turati di cedere l'attaccante, proprio grazie a quella doppietta, per 18 miliardi di lire all'Atalanta. Comandini, dopo varie esperienze, si sarebbe poi ritirato nel 2005 e oggi cambiato vita. “A un certo punto non stavo più a mio agio e così, zaino in spalla, ho salutato tutti e ho iniziato a girare“, Gianni è stato in Brasile, Australia, Nuova Zelanda, India.