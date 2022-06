Gioia Stella Rossa: vinto il primo storico derby di Belgrado E-sports

Il Partizan è stato sconfitto per la prima volta dal suo più grande rivale, alla consolle. I bianconeri erano considerati i grandi favoriti, ma durante l'intera partita la Stella Rossa ha giocato meglio e quindi alla fine ha festeggiato il trionfo. L'account Twitter ufficiale della Stella Rossa ha annunciato subito dopo l'inaspettata vittoria e l'annuncio mostra che i biancorossi sono felicissimi.

I bianconeri hanno iniziato all'insegna dell'all in, una tattica del "tutto o niente", ma non sono riusciti ad abbattere in tempo il rivale "Nexus", che i giocatori della Zvezda hanno utilizzato.